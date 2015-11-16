Разработка парсера (Joomla)

На данный момент есть потребность в разработке парсера для двух сайтов. Парсер по сути нужен один, так как сайты идентичны с идентичным компонентом доски объявлений, просто парсить нужно будет с двух разных сайтов.

Один из сайтов http://crimea-board.com (сайт на Joomla, компонент доски объявлений Djclassfields) парсить нужно с сайта http://reklama-crimea.com или http://www.board.crimea.bz

Интересуют стоимость и сроки реализации.