Сделать модуль оплаты НА яндекс деньги с помощью карты и с помощью самих яндекс денег, со сменой статуса товара после оплаты, и проверкой суммы оплаты.

Есть модуль яндекс.касса простая оплата – но он не меняет статусы.

Нужен аналог яндекс.касса++ (который стоит 400р, но привязывается к одному домену, а мы будем копировать модуль на несколько наших сайтов).