Доработка сайта-аукциона на WP

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок168 просмотров
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Есть сайт аукциона на WP.

Нужно сделать следующие доработки.

 

1. Сделать Личный Кабинет для зарегистрированныхпользователей

2. В ЛК должна быть возможность изменения юзером своих личных данных (пароль, имя, фамилия, телефон), а также возможность удаления аккаунта

пользователем, но так, чтобы в БД сайта информация о нем для админов сайта осталась

3. Автозаполнение данных из личного кабинета приоформлении заявки на участие в аукционе

4. Возможность для админа сайта выгрузки данных в таблицуexcel о регистрации аккаунтов, регистрации посетителей на аукцион и регистрации мастеров путём удобной пользовательской "кнопки"

5. Автоматическая отправка подтверждающих писем пользователямсайта:

                -об успешной регистрации их аккаунта на сайте,

                - орегистрации на конкретный аукцион,

                -об успешной подачи заявки на аукцион в качестве мастера.

6. Автоматическая отправка уведомлений админу сайта:

                - оновой регистрации аккаунта на сайте,

                - орегистрации человека на конкретный аукцион,

                - оподаче заявки на аукцион в качестве мастера.

 

В идеале нужна одна таблица, где будет отражено все этиданные?

 

Также вопрос, есть ли возможность в админке WP как-торедактировать информацию по этим пунктам. В том смысле, можно ли вести онлайн

БД, делать там свои метки, с возможностью последующей выгрузки в excel? Если

да, то это тоже нужно сделать.

8 лет назад
advoob
Андрей 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
siterrier
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$70
4 дня
Были недопонимания в начале сотрудничества, но в итоге разобрались, и вышли с большим плюсом из этой ситуации. Профессионал, приятный в общении человек. Рекомендую Николая.
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