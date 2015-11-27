Доработка сайта-аукциона на WP

Есть сайт аукциона на WP.

Нужно сделать следующие доработки.

1. Сделать Личный Кабинет для зарегистрированныхпользователей

2. В ЛК должна быть возможность изменения юзером своих личных данных (пароль, имя, фамилия, телефон), а также возможность удаления аккаунта

пользователем, но так, чтобы в БД сайта информация о нем для админов сайта осталась

3. Автозаполнение данных из личного кабинета приоформлении заявки на участие в аукционе

4. Возможность для админа сайта выгрузки данных в таблицуexcel о регистрации аккаунтов, регистрации посетителей на аукцион и регистрации мастеров путём удобной пользовательской "кнопки"

5. Автоматическая отправка подтверждающих писем пользователямсайта:

-об успешной регистрации их аккаунта на сайте,

- орегистрации на конкретный аукцион,

-об успешной подачи заявки на аукцион в качестве мастера.

6. Автоматическая отправка уведомлений админу сайта:

- оновой регистрации аккаунта на сайте,

- орегистрации человека на конкретный аукцион,

- оподаче заявки на аукцион в качестве мастера.

В идеале нужна одна таблица, где будет отражено все этиданные?

Также вопрос, есть ли возможность в админке WP как-торедактировать информацию по этим пунктам. В том смысле, можно ли вести онлайн

БД, делать там свои метки, с возможностью последующей выгрузки в excel? Если

да, то это тоже нужно сделать.