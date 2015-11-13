Добавить элементы в форму поиска PHP

Суть задачи: Предложение выбора улицы по мере ввода букв в форму. Адреса только Санкт-Петербурга и Лен.области. Адреса брать из какого-либо api или откуда-то еще. Весь смысл в том, чтобы не забивать базу руками, а пользоваться сторонними базами, которые поддерживаются ...