Есть два задания. 1) Переделать бота для Рулетки CS:GO. 2) По-максимому его защитит.
Доработать оформление заказа в интернет-магазине Webasyst.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - http://725881.intest19.web.hosting-test.net
Домен пока тестовый.
Требуется сделать:
1. Требуется исправит ошибку, после нажатия "оформить заказ" он не отправляется.
2. Оформление заказа должно быть совмещено вместе с страницей Корзины и должно быть переверстано согласно макету https://yadi.sk/i/wUENbVZpkUi3R
К заявке пишите обязательно срок и стоимость а так-же Ваш скайп для связи.
Спасибо.
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