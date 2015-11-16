Доработать оформление заказа в интернет-магазине Webasyst.

Сайт - http://725881.intest19.web.hosting-test.net

Домен пока тестовый.

Требуется сделать:

1. Требуется исправит ошибку, после нажатия "оформить заказ" он не отправляется.

2. Оформление заказа должно быть совмещено вместе с страницей Корзины и должно быть переверстано согласно макету https://yadi.sk/i/wUENbVZpkUi3R

К заявке пишите обязательно срок и стоимость а так-же Ваш скайп для связи.

Спасибо.