Сверкка md5 суммы картинки.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки120 просмотров
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Есть 20к строк с адресами на картинку

http;//www.site2.com/sfsdf.jpg

http;//www.site3.com/sfsdf.jpg

http;//www.site4.com/sfsdf.jpg

http;//www.site45.com/sfsdf.jpg

итд

Нужно сверять md5 сумму картинки с заданным Md5.

Если сумма совпала- записываем в файл ok.txt

Скрипт нужен шустрый и многопоточный на питоне. Если будут варианты лучше- предлагайте.

8 лет назад
pavlovichcat
Николай 
40 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад