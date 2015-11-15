Парсер цен для opencart

Нужно скопировать все страницы сайта с домена Домпола.рф (сайт сделан на конструкторе) и сделать точную копию, но уже самостоятельную. Изменений в дизайне и контенте не будет. Всю графическую информацию мы предоставим в оптимизированном виде. + Сайт ...