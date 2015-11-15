Парсер цен для opencart

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен парсер цен из донора с наценкой в opencart в автоматическом режиме

Запуск вручную и по крону

Настройка наценки

У товара прописана ссылка на донора, если нет - пропускать (донор один)

По этой ссылке брать цену, добавлять наценку и вставлять в БД обновленную цену

OpenCart
8 лет назад
sitedn
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
  • Похожие заказы

  • PHP програмист

    Инновационный проект приглашает к постоянному сотрудничеству php-разработчиков. Достойная оплата! Вы имеете опыт программирования Java Script, PHP и знакомы с CSS знания WordPress приветствуется. На посточнную удалённую работу.

    PHP
    Веб-программирование43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирование и перенос сайта

    Нужно скопировать все страницы сайта с домена Домпола.рф (сайт сделан на конструкторе) и сделать точную копию, но уже самостоятельную. Изменений в дизайне и контенте не будет. Всю графическую информацию мы предоставим в оптимизированном виде.  + Сайт ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установить запрет на скачивание контента

    CMS Joomla Требуется установить запрет на скачивание(простое,без спец использования исходного кода) контента посредством браузеров.Картинки в основном.Только от исполнителей с длительным сроком пребываения на сайте и отзывами.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копия сайта

    нужно скопировать http://ликвидациямск.рф   С админ панелью, с формами заказа и возможностью корректировки.  от вас срок и цена

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Получить курс валюты с сайта банк

    $5

    Задача: получить курс продажи евро за рубль для кредитных карт с сайта https://www.tinkoff.ru/about/documents/exchange/  из раздела "Операции по Договору кредитной карты, в том числе через Центр обслуживания клиентов, Интернет-банк и Мобильное приложение, кроме операций с использованием карты (ее реквизитов)" Хочу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • JQuery отправка данных по кнопке

    Нужно для кнопки с классом button-close прописанной вот так  Закрыть Добавить событие загрузки данных со страницы  с адресом url, например url=http://www.weblancer.net/ и в случае успешной загрузки, если в теле страницы встретилась фраза "успеш", то скрыть определенный элемент ...

    jQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад