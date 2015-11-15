JQuery отправка данных по кнопке

Нужно для кнопки с классом button-close прописанной вот так Закрыть

Добавить событие загрузки данных со страницы с адресом url, например url=http://www.weblancer.net/ и в случае успешной загрузки, если в теле страницы встретилась фраза "успеш", то скрыть определенный элемент в теле исходной страницы вот так: $('li[data-id]').hide();

При этом еще articleId нужно как-то добавить в код кнопки и вытянуть скриптом по какой кнопке кликали, т.е. ее ID. И скрыть соответствующий элемент списка

От Вас нужно собрать все в кучу. Как встроить в тело нужный скрипт в виде готового кода: