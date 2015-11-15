JQuery отправка данных по кнопке

Имеется скрипт фотохостинга с партнерской программой для пользователей, оплата просмотров их них изображений. Сам скрипт публичный, сырой, и даже возможно с дырами, которые я сам вижу, но не знаю как заделать :) Для начала требуется в нем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно для кнопки с классом button-close прописанной вот так Закрыть
Добавить событие загрузки данных со страницы с адресом url, например url=http://www.weblancer.net/ и в случае успешной загрузки, если в теле страницы встретилась фраза "успеш", то скрыть определенный элемент в теле исходной страницы вот так: $('li[data-id]').hide();
При этом еще articleId нужно как-то добавить в код кнопки и вытянуть скриптом по какой кнопке кликали, т.е. ее ID. И скрыть соответствующий элемент списка
От Вас нужно собрать все в кучу. Как встроить в тело нужный скрипт в виде готового кода:
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