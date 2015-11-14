Очистить площадку от криптов рассылки спама.

Нужно очистить площадку от скриптов и вирусов (см.ниже), а также закрыть уязвимости на будущее.

С площадки шла массовая рассылка корреспонденции (спам). Рассылка совершалась с помощью PHP-скрипта. Пример письма: https://sample.masterhost.ru/36876492854-33635dc2dcc49ca5c61af063a0b94bacca09.txt .

На карантинном сервере невозможна отправка электронной почты через скрипты сайта, при этом основная почта домена (pop, smtp, imap) останется в рабочем состоянии. Также, отключена часть небезопасных функций PHP: fopen, fsockopen, curl_init, file_put_contents и загрузка файлов. Полный список отключенных функций Вы можете увидеть в директиве disable_functions, вызвав функцию phpinfo();

Скорее всего с вашего компьютера украден FTP-пароль и вирус загружен на ваши сайты, либо файлы изменены (добавлены) через уязвимость в скриптах одного из ваших сайтов.