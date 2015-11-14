Вскрытие админки на битриксе!

На почту gmail поступали заказы из интернет-магазина. Адреса введенных e-mail, которые поступали на почту gmail магазина, нужно все сохранить в txt или csv-файл. На возможность этого натолкнула статья на тостере https://toster.ru/q/218462 То есть, нужно реализовать это через API, ...