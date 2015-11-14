Доработать интернет магазин 2 пункта (Webasyst shop cript)

Добрый день, требуется доработать 2 пункта.

1. Добавить http://prntscr.com/8yx7vb вывод артикула тут http://prntscr.com/8yx84y

2. В админкепроверить коректное обновление плагинов, должно все корректно обновлятся. Дело

в том что поледний раз когда я обновил плагины. Весь сайт был окружен какими то

обрывками кодов.

К заявке просьба писать срок и цену. Спасибо.