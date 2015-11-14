Доработать интернет магазин 2 пункта (Webasyst shop cript)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки124 просмотра
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Добрый день, требуется доработать 2 пункта.

1.     Добавить http://prntscr.com/8yx7vb вывод артикула тут http://prntscr.com/8yx84y

2.     В админкепроверить коректное обновление плагинов, должно все корректно обновлятся. Дело

в том что поледний раз когда я обновил плагины. Весь сайт был окружен какими то

обрывками кодов.

К заявке просьба писать срок и цену. Спасибо.

8 лет назад
pancenko
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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