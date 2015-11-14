Настройка корзины

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки108 просмотров
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Нужно настроить корзину virtuemart 3 – статусы, извещения покупателю и менеджеру. 

Отдельно можно обсудить настройку СМС извещения.

от вас цена и срок, 

8 лет назад
lun_shpun
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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