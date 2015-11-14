Настройка корзины

Нужно реализовать простую регулярку, которая вырезает id из адреса, например этого сайта http://kron-park.ru/video/117001-kak-sdelat-zazemlenie-na-380-volt/ ID обязательно стоит после слеша "/", перед слешем может быть что угодно, но не может быть анологичной последовательности цифр, стоящей сразу после слеша. ...