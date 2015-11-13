Предложение

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка55 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать сайт с бронированием отелей и авиаперелетов с мерчант аккаунтом.

Стоимость?

8 лет назад
guest_14474895064128
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработать логику блога для интернет-магазина (WebAsyst shop script)

    Блог - http://725881.intest19.web.hosting-test.net/blog/ Треубется сделать вывод всех категорий на главной блога и другие изменения, подробности в личных сообщений или в скайпе. Указывайте скайп для оперативной связи,

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка модуля "Последние комментарии" instantCMS

    $5

    В модуле "последние комментарии" можно выбрать откуда выводить комментарии (смортите скриншот). Нужно чтобы комментарии из инпампс можно было выбрать из определённой категории инмапса. Например на странице мед центров были комментарии только из мед центров.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Социальная сеть

    [table]IT и Программирование: Joomla!, JomSocial  [/table]1. Оптимизировать скрипты и весь сайт для лучшей загрузки сайта 2. Починить поиск людей (перестал работать после переноса на VPS хостинг) 3. Сделать прямую загрузку фото (нужно просто поставить кнопку "загрузить фото" из ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт рассылки заявок

    1. Человек заполняет форму заявки на сайте 2. Заявка рассылается по указанным офферам корректно (т.е. полностью заполняются все поля) и отправляется заявка. Моя парнерская ссылка должна учитываться и засчитываться в системе   Всего 12 сайтов, куда должна уходить ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать скрипт

    $10

    Для профи работа на 10 минут максимум. Есть http://fotoidizain.ru/tools/palitra/ внизу картинки палитра и отображаются данные о каждом цвете, нужно добавить над данными RGB, строку с HEX форматом у каждого цвета палитры. Под каждым цветом должно быть так: #FFFFFF   R: ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно создать сайт

    $1700

    Срочно нужно создать сайт. Нужно что-бы был адаптивным красивым качественным с какой либо cms. Сайт www.iconinvest.ru вместо данных в шапке написать нули в коде сам потом изменю. Заодно нужно будет раскрутить сайт чтобы при вводе в поисковые был на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад