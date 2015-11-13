Срочно нужно создать сайт.

Нужно что-бы был адаптивным красивым качественным с какой либо cms.

Сайт www.iconinvest.ru вместо данных в шапке написать нули в коде сам потом изменю.

Заодно нужно будет раскрутить сайт чтобы при вводе в поисковые был на 1 странице.

От 2000 новых посетителей в день

Если вы сделаете рерайт текста готов заплатить 2000$