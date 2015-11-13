Построение сайта - базы документов с механизмом расширенного поиска.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок138 просмотров
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Необходим движок сайта для обращение к MySQL базе документов (500000+ строк, 1 страница текста в каждой) с обязательным механизмом регистрации пользователей и административным интерфейсом для модерации базы.

Необходимо знание PHP+MySQL, HTML, CSS, JQuery и очень желателен опыт использования поисковых фреймворков Apache Solr или Sphinx.

За более подробным ТЗ прошу в личные сообщения.

8 лет назад
igormanager2010
Игорь Иванов 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
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