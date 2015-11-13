Построение сайта - базы документов с механизмом расширенного поиска.

Необходим движок сайта для обращение к MySQL базе документов (500000+ строк, 1 страница текста в каждой) с обязательным механизмом регистрации пользователей и административным интерфейсом для модерации базы.

Необходимо знание PHP+MySQL, HTML, CSS, JQuery и очень желателен опыт использования поисковых фреймворков Apache Solr или Sphinx.

За более подробным ТЗ прошу в личные сообщения.