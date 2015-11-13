Полный комплект софта для сервера оказывающего услуги телефонии, стандартный функционал АТС, система учета минут счетов клиентов, стоимости минут по направлениям. Знание настроек Астериска и умение программировать для создания веб интерфейса. Возможно объединение нескольких участников по своим умениям.
Построение сайта - базы документов с механизмом расширенного поиска.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим движок сайта для обращение к MySQL базе документов (500000+ строк, 1 страница текста в каждой) с обязательным механизмом регистрации пользователей и административным интерфейсом для модерации базы.
Необходимо знание PHP+MySQL, HTML, CSS, JQuery и очень желателен опыт использования поисковых фреймворков Apache Solr или Sphinx.
За более подробным ТЗ прошу в личные сообщения.
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