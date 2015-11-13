Доработка сайта на MODx Revolution

Добрый день! В админке у двух сайтов на prestashop 1.5 и 1.6 на одном сервере, не сохрняются правки сделанные в админке сайта. Т.е. если сделать правки,сохранить, выйте со странице, зайти обратно все остается как было до правок! Нужно ...
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