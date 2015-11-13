Здравствуйте. Нужно поправить переставший работать граббинг (парсинг) видеороликов с одного из тубов.
Разработчик Magento для крупного интернет-магазина (fashion retail)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для усиления текущей команды в проекте крупного интернет-магазина (fashion retail) на удаленную работу требуется талантливый разработчик Magento. Интересные разнообразные задачи и дружелюбная команда профессионалов.
Важно:
- Хороший опыт работы с Magento ( c EE большой плюс)
- Опыт решения front & backend задач
- Умение работать в распределенной среде ( skype, email, bitbacket etc.)
- Ответственность
- Опыт оптимизации производительности (high load) будет большим плюсом
По вопросом обращаться в skype (levivya)
С уважением, Вячеслав
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