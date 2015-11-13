Разработчик Magento для крупного интернет-магазина (fashion retail)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки228 просмотров
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Для усиления текущей команды в проекте крупного интернет-магазина (fashion retail) на удаленную работу требуется талантливый разработчик Magento. Интересные разнообразные задачи и дружелюбная команда профессионалов.

Важно:

  • Хороший опыт работы с Magento ( c EE большой плюс)
  • Опыт решения front & backend задач
  • Умение работать в распределенной среде ( skype, email, bitbacket etc.)
  • Ответственность
  • Опыт оптимизации производительности (high load) будет большим плюсом
Формат взаимодействия и вознаграждения обсуждается с каждым кандидатом индивидуально.

По вопросом обращаться в skype (levivya)

С уважением, Вячеслав

Magento
8 лет назад
levivya
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад