Оптимизация сайта на Wordpress

Добрый день. Мне нужен модуль со следующим функционалом (см. файл) Для примера, на входе у нас есть 2 статьи: site.ru/content/vasya site.ru/content/petya В статьях есть структура с подзаголовками текст1 текст2 текст3 текст4 Мне в разные статьи после разных заголовков надо вставлять ...