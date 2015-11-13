Оптимизация сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки152 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется установить движок, шаблон, настроить, поставить необходимые для SEO плагины, сделать перелинковку, sitemap и.т.д.

В общем, подготовить сайт к успешному продвижению и добавлению статей.

Сделали быстро, получили оплату, отзыв. Без затягиваний с моей стороны.

Бюджет не указываю, он плавающий.

В рублях - 500 рублей предложу. Можете предлагать свою цену.

WordPress
8 лет назад
dudar
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад