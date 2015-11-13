Не сохраняются правки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Добрый день!

В админке у двух сайтов на prestashop 1.5 и 1.6 на одном сервере, не сохрняются правки сделанные в админке сайта.

Т.е. если сделать правки,сохранить, выйте со странице, зайти обратно все остается как было до правок!

Нужно поправить!

8 лет назад
MihaV82
Михаил 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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