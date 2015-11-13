Нужен автонапонляемый сайт на вордпрессе

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок133 просмотра
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Нужен автонаполняемый сайт или плагины на вордпресс .Чтобы сайт наполнялся через rss ленту с фото и полным описанием а также оставалась ссылка на первоисточник  .  Кто что может предложить ?

8 лет назад
Webmaster64
Валерий 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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