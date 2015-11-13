Скрипт рассылки заявок

1. Человек заполняет форму заявки на сайте

2. Заявка рассылается по указанным офферам корректно (т.е. полностью заполняются все поля) и отправляется заявка. Моя парнерская ссылка должна учитываться и засчитываться в системе

Всего 12 сайтов, куда должна уходить заявка.

3. После отправки заявки происходит перенаправление на указанную страницу

4. Заявки должна сохраняться в базу вордпресс сайта , в статусе подписчик с указанием города, фио, суммы, контактного телефона (желательно всех данных указанных в заявке)

5. Желатен отчет о том, на какие офферы ушла заявка и вообще ушла ли.

6. Четкая инструкция о добавлении/удалении новых/старых офферов.