Доработать скрипт

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Есть http://fotoidizain.ru/tools/palitra/

внизу картинки палитра и отображаются данные о каждом цвете, нужно добавить над данными RGB, строку с HEX форматом у каждого цвета палитры.

Под каждым цветом должно быть так:

#FFFFFF

  R: 255

  G: 255

  B: 255

Ничего сложного вроде нет, просто не дружу с js

8 лет назад
fotoidizain
Алексей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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