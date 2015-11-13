Доработать скрипт

Для профи работа на 10 минут максимум.

Есть http://fotoidizain.ru/tools/palitra/

внизу картинки палитра и отображаются данные о каждом цвете, нужно добавить над данными RGB, строку с HEX форматом у каждого цвета палитры.

Под каждым цветом должно быть так:

#FFFFFF

R: 255

G: 255

B: 255

Ничего сложного вроде нет, просто не дружу с js