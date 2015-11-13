Нужен модуль для OpenCart

Здравствуйте! Разыскиваем программиста с опытом работы cms Cotonti https://www.cotonti.com/ , задачи - адаптировать верстку под движок, настроить купленные модули (около 10 модулей), незначительные доработки по функционалу (например вывести дополнительную информацию в модуле из БД движка). Возможно перспектива дальнейшего сотрудничества ...
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Нужен модуль "Шоурум" для OpenCart.
Вот пример: http://www.novyeoboi.ru/catalog-oboev/items/49119/
Смысл такой - текстура обоев автоматически подкладывается в картинку на стену квартиры.
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