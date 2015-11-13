Нужен модуль для OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки110 просмотров
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Нужен модуль "Шоурум" для OpenCart. 

Вот пример: http://www.novyeoboi.ru/catalog-oboev/items/49119/

Смысл такой - текстура обоев автоматически подкладывается в картинку на стену квартиры.

OpenCart
8 лет назад
dva81
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
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