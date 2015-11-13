Социальная сеть

[table]IT и Программирование: Joomla!, JomSocial

[/table]1. Оптимизировать скрипты и весь сайт для лучшей загрузки сайта

2. Починить поиск людей (перестал работать после переноса на VPS хостинг)

3. Сделать прямую загрузку фото (нужно просто поставить кнопку "загрузить фото" из поста на страницу фото)

4. Сделать что бы при добавлении в друзья не появлялись всплывающие окна и не обновлялась страница а обновлялась только кнопка, то же с сообщением

5. Сделать смайлы и стикеры для коментов и сообщений

6. Сделать чтобы модули ставились друг под другом а не накладывались друг на друга

7. Добавить в Настройки приватности разрешить записи на стене и поставить полноценный модуль поста

8. Сделать на страницах авто догрузку содержимого вместо 1 2 3 4

9. Сделать что бы в списке диалогов, диалог с одним человеком не повторялся и уже в самом диалоге загружались все сообщения и обновлялись без обновления страницы

10. Сделать что бы при нажатии нравится не выходил список тех кому это нравится, а просто менялась цифра.

11. Сделать чтобы на стене поста в группе был аватар группы и время пупликации

12. Когда фотку комментируешь в модал окне коммент создается но появляется только после обновления

13. Разрешить загрузку файлов и музыку и плеер на сайт

14. Вывести ожидающих одобрения дружбы ка подписчиков

15. Пометить на аватарах пользователя когда он на сайте

16. Сделать пост статуса как в вк сверху

17. Добавить три аватара на обложке, с подписью для супер юзера

18. Настроить хранилище фоток на поддомен

19. На шапке весит значок устройства с которого вошел, добавить аватар пользователя

20. Если супер юзер удаляет запись на главной, она должна остаться на странице того кто записал