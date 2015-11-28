Доработка модуля "Последние комментарии" instantCMS

Срочно нужно создать сайт. Нужно что-бы был адаптивным красивым качественным с какой либо cms. Сайт www.iconinvest.ru вместо данных в шапке написать нули в коде сам потом изменю. Заодно нужно будет раскрутить сайт чтобы при вводе в поисковые был на ...