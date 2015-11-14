Написать чат

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Веб-программированиеЗакрыт7 заявок132 просмотра
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Привет!

Нужно сделать клон pogovorisomnoi.ru с аналогичным функционалом. 

Вся переписка должна сохраняться в базу.

От вас сроки и цена.

8 лет назад
Valera1111
Валера 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад