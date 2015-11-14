Написать чат

Нужен программист для настройки работы действующего сайта. Сайт работает на платформе joomla.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Нужно сделать клон pogovorisomnoi.ru с аналогичным функционалом.
Вся переписка должна сохраняться в базу.
От вас сроки и цена.
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