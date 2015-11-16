Настройка сайта

Здравствуйте , нужно подкорректировать пару моментов в сайте , посмотрите видео https://youtu.be/PQKsNPXnEtg , всем кто сможет это качественно сделать пиши мне в ЛС ( НЕ ОПЫТНЫМ НЕ ПИСАТЬ! ) Если будет кто то браться то ...