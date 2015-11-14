Регулярка на PHP, вырезать id материала из адреса

$3
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок184 просмотра
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Нужно реализовать простую регулярку, которая вырезает id из адреса, например этого сайта  http://kron-park.ru/video/117001-kak-sdelat-zazemlenie-na-380-volt/

ID обязательно стоит после слеша "/", перед слешем может быть что угодно, но не может быть анологичной последовательности цифр, стоящей сразу после слеша. Заканчивается набор цифр ID дефисом "-"

Для данного пример ID = 117001

Цифры могут быть и другие в адресе домена, а так же в алиасе, но всегда соблюдаются перечисленные выше условия для ID

PHP
8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад