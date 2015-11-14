Регулярка на PHP, вырезать id материала из адреса

Нужно реализовать простую регулярку, которая вырезает id из адреса, например этого сайта http://kron-park.ru/video/117001-kak-sdelat-zazemlenie-na-380-volt/

ID обязательно стоит после слеша "/", перед слешем может быть что угодно, но не может быть анологичной последовательности цифр, стоящей сразу после слеша. Заканчивается набор цифр ID дефисом "-"

Для данного пример ID = 117001

Цифры могут быть и другие в адресе домена, а так же в алиасе, но всегда соблюдаются перечисленные выше условия для ID