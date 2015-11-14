Создание сайта

Нужен програмист для создания сайта пример сайтов www.shortstack.com/ такой сайт система будет точно такая дизайн по другому, макет дизайна есть .Тот кто точно сможет создать такой сайта пусть делают преложения стоимость.Просу точно ознакомиться с тематикой сайтом!!!Внимания предоплата не будет!!! С кем обсудить договоримся нащет проекта пусть у себя на домаине сделает потом после оплати перенесет на мой домаин.Пожалуйста точно проверьте,ознакомьтесь с тематикой сайтом потом делайте предложения!!!