Есть несколько задач со своими сайтами, нужно проверить на уязвимость в 2 местах и разработать защиту либо дать комментарии. Вытащили API с канала ssl , надо понять КАК. Справитесь - оклад на ближайшие пару лет. ...
Разработать онлайн-калькулятор оборудования для сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать онлайн калькулятор стоимости промышленного оборудования для сайта, преобразующийся в коммерческое предложение с отправкой на электронную почту заказчика.
- Похожие заказы
- $300Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен специалист, который быстро (в течение недели) и за разумные деньги сделает на готовом сайте (сайт на платформе Drupal): 1. доп.страницу в дизайне сайта. Страница многофункциональная и многоуровневая с 4-мя независимыми блоками. Тех.задание прилагаю. 2. Прицепить Яндекс-Метрику ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен программист для настройки работы действующего сайта. Сайт работает на платформе joomla.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Кто на ты с регулярными выражениями и событиями onClick? Общение по скайпу. С демонстрацией экрана. Консалтинг. Оплата рублями. по вебманиВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить корзину virtuemart 3 – статусы, извещения покупателю и менеджеру. Отдельно можно обсудить настройку СМС извещения. от вас цена и срок,Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Привет! Нужно сделать клон pogovorisomnoi.ru с аналогичным функционалом. Вся переписка должна сохраняться в базу. От вас сроки и цена.Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Нужно реализовать простую регулярку, которая вырезает id из адреса, например этого сайта http://kron-park.ru/video/117001-kak-sdelat-zazemlenie-na-380-volt/ ID обязательно стоит после слеша "/", перед слешем может быть что угодно, но не может быть анологичной последовательности цифр, стоящей сразу после слеша. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день уважаемые вэбмастера! Необходимо полностью страничку сайта из сети http://buldoors.ru/mastino/ Затем прикрутить CMS (желательно вордпресс) и залить всё это дело на мой хост. Желательно помочь с настройками.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте , нужно подкорректировать пару моментов в сайте , посмотрите видео https://youtu.be/PQKsNPXnEtg , всем кто сможет это качественно сделать пиши мне в ЛС ( НЕ ОПЫТНЫМ НЕ ПИСАТЬ! ) Если будет кто то браться то ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад