Разработать онлайн-калькулятор оборудования для сайта

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок131 просмотр
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Разработать онлайн калькулятор стоимости промышленного оборудования для сайта, преобразующийся в коммерческое предложение с отправкой на электронную почту заказчика. 

8 лет назад
raimanov
Азат Рай 
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад