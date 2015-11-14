Доработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок125 просмотров
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Есть сайт www.rusokurd.ru на вордпрессе

необходимо доработать его до нормального состояния. Цена договорная (оплата вебмани)

В заявке указывайте что именно вы сможете сделать и за какую цену

8 лет назад
glafiragoufman
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад