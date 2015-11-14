Есть несколько задач со своими сайтами, нужно проверить на уязвимость в 2 местах и разработать защиту либо дать комментарии. Вытащили API с канала ssl , надо понять КАК. Справитесь - оклад на ближайшие пару лет. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поменять шаблон на самописном сайте
Оставляйте заявки, кто готов помочь.
в заявках оставляйте свой скайп.
Сайт покажу в лс.
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