Необходимо поменять шаблон на самописном сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки117 просмотров
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Необходимо поменять шаблон на самописном сайте

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Сайт покажу в лс.

8 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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