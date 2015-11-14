Нужен специалист, который быстро (в течение недели) и за разумные деньги сделает на готовом сайте (сайт на платформе Drupal): 1. доп.страницу в дизайне сайта. Страница многофункциональная и многоуровневая с 4-мя независимыми блоками. Тех.задание прилагаю. 2. Прицепить Яндекс-Метрику ...
Создать скрипт, которая будет вытаскивать email'ы из gmail
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На почту gmail поступали заказы из интернет-магазина. Адреса введенных e-mail, которые поступали на почту gmail магазина, нужно все сохранить в txt или csv-файл.
На возможность этого натолкнула статья на тостере https://toster.ru/q/218462
То есть, нужно реализовать это через API, интересует цена этой затеи. Нужно, чтобы в поле программы или скрипта можно было самому задавать свой адрес gmail, с которого парсить данные.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, требуется доработать 2 пункта. 1. Добавить [url=http://prntscr.com/8yx7vb]http://prntscr.com/8yx7vb[/url] вывод артикула тут [url=http://prntscr.com/8yx84y]http://prntscr.com/8yx84y[/url] 2. В админкепроверить коректное обновление плагинов, должно все корректно обновлятся. Дело в том что поледний раз когда я обновил плагины. Весь сайт был окружен какими то обрывками ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать скрипт открытия ящиков (так называемая лотерея). Платное открытие, после чего выпадает рандомная вещь (типа как в игре CS:GO), но вещи и направленности скрипта совсем другие. Скрипт необходим с возможностью пополнения вещей, добавления ящиков, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $3
Реализовать прием Статьи в сервисе http://api.sape.ru/xmlrpc/ (!Именно для материала типа Статья) по известному номеру заявки. Желательно, чтобы Вы сталкивались с эти сервисом ранееВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо поменять шаблон на самописном сайте Оставляйте заявки, кто готов помочь. в заявках оставляйте свой скайп. Сайт покажу в лс.Закрыт8 лет назад
Нужен програмист для создания сайта пример сайтов [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.shortstack.com%2F]www.shortstack.com/[/url] такой сайт система будет точно такая дизайн по другому, макет дизайна есть .Тот кто точно сможет создать такой сайта пусть делают преложения стоимость.Просу точно ознакомиться с тематикой сайтом!!!Внимания предоплата ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Авторегистратор INSTAGRAM Нужно написать программу. Оставляйте заявки, кто готов помочь.Закрыт8 лет назад
Есть сайт www.rusokurd.ru на вордпрессе необходимо доработать его до нормального состояния. Цена договорная (оплата вебмани) В заявке указывайте что именно вы сможете сделать и за какую ценуВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать онлайн калькулятор стоимости промышленного оборудования для сайта, преобразующийся в коммерческое предложение с отправкой на электронную почту заказчика.Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
Кто на ты с регулярными выражениями и событиями onClick? Общение по скайпу. С демонстрацией экрана. Консалтинг. Оплата рублями. по вебманиВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад