Создать скрипт, которая будет вытаскивать email'ы из gmail

На почту gmail поступали заказы из интернет-магазина. Адреса введенных e-mail, которые поступали на почту gmail магазина, нужно все сохранить в txt или csv-файл.

На возможность этого натолкнула статья на тостере https://toster.ru/q/218462

То есть, нужно реализовать это через API, интересует цена этой затеи. Нужно, чтобы в поле программы или скрипта можно было самому задавать свой адрес gmail, с которого парсить данные.