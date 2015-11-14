Создать скрипт, которая будет вытаскивать email'ы из gmail

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки93 просмотра
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На почту gmail поступали заказы из интернет-магазина. Адреса введенных e-mail, которые поступали на почту gmail магазина, нужно все сохранить в txt или csv-файл.

На возможность этого натолкнула статья на тостере https://toster.ru/q/218462

То есть, нужно реализовать это через API, интересует цена этой затеи. Нужно, чтобы в поле программы или скрипта можно было самому задавать свой адрес gmail, с которого парсить данные.

8 лет назад
Incensus
Дмитрий 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад