Вскрытие админки на битриксе! угнали сайт, надо помочь вскрыть адмнку, чтобы вернуть, никаких данных нету..... только домен
Доработать, улучшить, дополнить скрипт по фотохостингу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется скрипт фотохостинга с партнерской программой для пользователей, оплата просмотров их них изображений.
Сам скрипт публичный, сырой, и даже возможно с дырами, которые я сам вижу, но не знаю как заделать :)
Для начала требуется в нем сделать следующие:
- Шифрование пользовательских данных (пароли), а то в базе хранятся как есть
- Форму восстановления пароля и отсылка писем пользователям вообще (сообщения о регистрации (подтверждения email), восстановления паролей), она в скрипте есть, но не работает страница, и вообще не отправляются письма пользователям даже при регистрации.
- Форму загрузки изображения расширить функционал. Сейчас форма обычная, надо сделать типа что как на http://radikal.ru/ Сейчас картинка даже уменьшается не пропорционально, а так как стоит в скрипте 200пх и сколько выставлю обе стороны до этого размера подгоняет.
- На странице просмотра изображений сделать возможным уменьшить картинку, а то сейчас при нажатии она увеличивается, но обратно не уменьшается.
Схема работы:
Я вам даю дамп скрипта + базу, за исключением в базе нет пользователей и куча картинок загруженных.
Вы у себя все делаете, высылаете мне инструкцию по изменению файлов у себя и если нужно дополнительные файлы.
Подчеркну слова "высылаете инструкцию", мне не надо тупо сделать скрипт и выслать файлы, что бы я их залил и у меня заработала как надо.
Я хочу понимать как это все работает.
ps Скайпа нет, не было и не будит
Оплата строго после завершения всех работ. Максимум поэтапно за каждую выполненную работу.
нужен человек для обслуживания сайта и доделок новых идей в будущем.
Вэб студии прошу проходить мимо.
Предлагающие все снести и сделать по новой тоже мимо.
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