Доработать, улучшить, дополнить скрипт по фотохостингу

Имеется скрипт фотохостинга с партнерской программой для пользователей, оплата просмотров их них изображений.

Сам скрипт публичный, сырой, и даже возможно с дырами, которые я сам вижу, но не знаю как заделать :)

Для начала требуется в нем сделать следующие:

- Шифрование пользовательских данных (пароли), а то в базе хранятся как есть

- Форму восстановления пароля и отсылка писем пользователям вообще (сообщения о регистрации (подтверждения email), восстановления паролей), она в скрипте есть, но не работает страница, и вообще не отправляются письма пользователям даже при регистрации.

- Форму загрузки изображения расширить функционал. Сейчас форма обычная, надо сделать типа что как на http://radikal.ru/ Сейчас картинка даже уменьшается не пропорционально, а так как стоит в скрипте 200пх и сколько выставлю обе стороны до этого размера подгоняет.

- На странице просмотра изображений сделать возможным уменьшить картинку, а то сейчас при нажатии она увеличивается, но обратно не уменьшается.

Схема работы:

Я вам даю дамп скрипта + базу, за исключением в базе нет пользователей и куча картинок загруженных.

Вы у себя все делаете, высылаете мне инструкцию по изменению файлов у себя и если нужно дополнительные файлы.

Подчеркну слова "высылаете инструкцию", мне не надо тупо сделать скрипт и выслать файлы, что бы я их залил и у меня заработала как надо.

Я хочу понимать как это все работает.

ps Скайпа нет, не было и не будит

Оплата строго после завершения всех работ. Максимум поэтапно за каждую выполненную работу.

нужен человек для обслуживания сайта и доделок новых идей в будущем.

Вэб студии прошу проходить мимо.

Предлагающие все снести и сделать по новой тоже мимо.