Парсер Auto.ru

Нужно написать парсер, который будет собирать все новые объявления с Авито и Auto.ru по заданным параметрам автомобилей (марку, модель, год

выпуска, цена, регион, пробег...)

Как опция – веб интерфейс для самостоятельного изменения параметров поиска.

с возможность добавления в поиск сразу нескольких марок и моделей автомобиля.

Телефоны и почта не нужны.

Главное ссылка на новое объявление. Причем ссылку нужно отправлять на любой

мессенджер: icq, скайп, почтовый ящик, вк, ок (перечислено в очередности

приоритета)...

Что бы мне на телефон приходила ссылка в любое время как только появилось новое объявление.

Я перехожу по ссылке и сам смотрю уже описание и номер телефона.

Отправка должна осуществляться как минимум на два разных адреса. Т.е. двум получателям.