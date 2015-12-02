Парсер Auto.ru

Имеется скрипт фотохостинга с партнерской программой для пользователей, оплата просмотров их них изображений. Сам скрипт публичный, сырой, и даже возможно с дырами, которые я сам вижу, но не знаю как заделать :) Для начала требуется в нем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать парсер, который будет собирать все новые объявления с Авито и Auto.ru по заданным параметрам автомобилей (марку, модель, год
выпуска, цена, регион, пробег...)
Как опция – веб интерфейс для самостоятельного изменения параметров поиска.
с возможность добавления в поиск сразу нескольких марок и моделей автомобиля.
Телефоны и почта не нужны.
Главное ссылка на новое объявление. Причем ссылку нужно отправлять на любой
мессенджер: icq, скайп, почтовый ящик, вк, ок (перечислено в очередности
приоритета)...
Что бы мне на телефон приходила ссылка в любое время как только появилось новое объявление.
Я перехожу по ссылке и сам смотрю уже описание и номер телефона.
Отправка должна осуществляться как минимум на два разных адреса. Т.е. двум получателям.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Вскрытие админки на битриксе! угнали сайт, надо помочь вскрыть адмнку, чтобы вернуть, никаких данных нету..... только доменВеб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, требуется доработать 2 пункта. 1. Добавить [url=http://prntscr.com/8yx7vb]http://prntscr.com/8yx7vb[/url] вывод артикула тут [url=http://prntscr.com/8yx84y]http://prntscr.com/8yx84y[/url] 2. В админкепроверить коректное обновление плагинов, должно все корректно обновлятся. Дело в том что поледний раз когда я обновил плагины. Весь сайт был окружен какими то обрывками ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать скрипт открытия ящиков (так называемая лотерея). Платное открытие, после чего выпадает рандомная вещь (типа как в игре CS:GO), но вещи и направленности скрипта совсем другие. Скрипт необходим с возможностью пополнения вещей, добавления ящиков, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
На почту gmail поступали заказы из интернет-магазина. Адреса введенных e-mail, которые поступали на почту gmail магазина, нужно все сохранить в txt или csv-файл. На возможность этого натолкнула статья на тостере https://toster.ru/q/218462 То есть, нужно реализовать это через API, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $3
Реализовать прием Статьи в сервисе http://api.sape.ru/xmlrpc/ (!Именно для материала типа Статья) по известному номеру заявки. Желательно, чтобы Вы сталкивались с эти сервисом ранееВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо поменять шаблон на самописном сайте Оставляйте заявки, кто готов помочь. в заявках оставляйте свой скайп. Сайт покажу в лс.Закрыт8 лет назад
Нужен програмист для создания сайта пример сайтов [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.shortstack.com%2F]www.shortstack.com/[/url] такой сайт система будет точно такая дизайн по другому, макет дизайна есть .Тот кто точно сможет создать такой сайта пусть делают преложения стоимость.Просу точно ознакомиться с тематикой сайтом!!!Внимания предоплата ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Авторегистратор INSTAGRAM Нужно написать программу. Оставляйте заявки, кто готов помочь.Закрыт8 лет назад
Есть сайт www.rusokurd.ru на вордпрессе необходимо доработать его до нормального состояния. Цена договорная (оплата вебмани) В заявке указывайте что именно вы сможете сделать и за какую ценуВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад