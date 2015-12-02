Парсер Auto.ru

Веб-программированиеЗавершен4 заявки373 просмотра
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Нужно написать парсер, который будет собирать все новые объявления с Авито и Auto.ru по заданным параметрам автомобилей (марку, модель, год

выпуска, цена, регион, пробег...) 

Как опция – веб интерфейс для самостоятельного изменения параметров поиска.

с возможность добавления в поиск сразу нескольких марок и моделей автомобиля.

Телефоны и почта не нужны.

Главное ссылка на новое объявление. Причем ссылку нужно отправлять на любой

мессенджер: icq, скайп, почтовый ящик, вк, ок (перечислено в очередности

приоритета)...

Что бы мне на телефон приходила ссылка в любое время как только появилось новое объявление.

Я перехожу по ссылке и сам смотрю уже описание и номер телефона.

Отправка должна осуществляться как минимум на два разных адреса. Т.е. двум получателям.

8 лет назад
elikerus
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
web-art
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$150
7 дней
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