PHP скрипт скриншота страницы сайта

$3
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Нужно сделать скрипт, точнее функцию, которая делает скриншот указанной страницы:

screen(url,format="JPG",width=0,height=0)

url - адрес страницы

при width > 0  - уменьшаем до width по ширине

height > 0   - уменьшаем до height по высоте

Вторую сторону масштабируем, если указан 0. Если указано  width > 0 и height > 0, то масштабируем не пропорционально.

При width = 0 и height = 0 сохраняем в максимальном разрешении.

Поддержать как минимум 2 формата format="JPG" и format="PNG".

Сохраняем картинку так: site.ru.JPG либо site.ru.PNG

PHP
8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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