Задача: получить курс продажи евро за рубль для кредитных карт с сайта https://www.tinkoff.ru/about/documents/exchange/ из раздела "Операции по Договору кредитной карты, в том числе через Центр обслуживания клиентов, Интернет-банк и Мобильное приложение, кроме операций с использованием карты (ее реквизитов)" Хочу ...
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Привет, нам необходим Php программист высокого уровня с почасовой оплатой. Для проверки работы офисных программистов. И решения некоторых задач по доработке скриптов, с которыми не справляются в офисе.
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http://buypost.net - самопис, биржа рекламы фб
http://post.center - самопис, реклама для сообществ вк
http://magaso.com - магазин Prestashop
Если ты готов взяться, будем очень рады.
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