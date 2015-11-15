Нужен парсер цен из донора с наценкой в opencart в автоматическом режиме Запуск вручную и по крону Настройка наценки У товара прописана ссылка на донора, если нет - пропускать (донор один) По этой ссылке брать цену, добавлять наценку и ...
Дополнить существующий готовый java-проект двумя тестами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый тестовый java-проект с двумя проверками гитхаба. Необходимо дополнить его ещё двумя любыми проверками, оформить их отдельными классами. Подробности в личке.
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