Ремонт корзины Joomla+Virtuemart

Веб-программированиеЗавершен4 заявки117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://cosmeteya.ru/

после установки очередного кривого обновления две ошибки:

1) при попытке положить что либо в корзину съезжает в шапке верстка, вылазит красная надпись COM_VIRTUEMART_CART_TOTALP

Явно так не должно быть

2) содержимое самой корзины не показывает, оно пустое http://cosmeteya.ru/cart, в итоге купить невозможно

JoomlaVirtuemart
8 лет назад
skyfish777
Алексей 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$10
1 день
Все ок с этим исполнителем. Вопросов глупых не задавал, все сделал качественно и в срок. С общением порядок, корректно и без пропаданий.
Всё прошло отлично! Спасибо Алексею за хороший проект. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!