Рулетка CS:GO

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Есть два задания. 

1) Переделать бота для Рулетки CS:GO.

2) По-максимому его защитит.

8 лет назад
Mayoroff44
24 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад