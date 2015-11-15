Есть два задания. 1) Переделать бота для Рулетки CS:GO. 2) По-максимому его защитит.
На форумный движок punBB нужно установить модули расширения
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на форумный движок punBB нужно установить модули расширенияКонкретно модули позволяющие добавлять картинки, видео итдтз при общении.
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