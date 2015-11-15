Сделать копию простого сайта с админ панелью.

Требуется Программист способный выполнить поставленные задачи. Так же требуется дальнейшая поддержка сайта, после завершения проекта готовы обсудить варианты сотрудничества!

Цена условная, может варьироваться от скорости выполнения и возможности добавления новых функция.

1 часть.

Задача: Сделать полную функциональную копию.

Описание: Есть определённый сайт (работает через фреймоврки, изготовлен специально для отображения на мониторах с определённым разрешением экрана). Вход на сайт осуществляется через административную панель Neon Admin Panel (+ Boodstrap), важно что под одним логином и паролем можно зайти только 1 раз, регистрации - не нужно, мы сами должны создать каждого нового пользователя и предоставить логин и пароль клиенту. Так же есть админка в которой можно прослеживать все данные каждого пользователя, и делать изменения на сайте и у каждого отдельного пользователя.

1. Есть доступ для входа на сайт как пользователь через административную панель.

2. Есть доступ для входа в админку как владелец нескольких аккаунтов (но не главный админ), для просмотра информации по работе сайтов.

3. При входе на сайт, все основные скрипты, благодаря которым осуществляется процесс работы и взаимодействия - можно скачать (они уже скачаны).

ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ САЙТА: youtu.be/O7cbQwNUCxk

ВАЖНО:

Должна быть привязка работы принтера(вытягивание фотографий из инстаграмма и дальнейшее распечатывание по шаблону) и купюро-приёмника(приём купюр, отдача информации о количестве купюр, при получении нужного значение, давать добро на распечатку) + нужно будет добавить работу карто-приёмника. (Скрипты для работы - есть, можно использовать их и немного улучшить).

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2 часть.

Задача: Сделать полную функциональную копию админки.

Описание: Админка имеет несколько значений:

1. Админка которая предоставляет доступ для владельцев нескольких логинов для входа сайт, что бы они могли вносить некоторые изменения и смотреть статистику по работе сайта (+ в статистике отображается: скорость интернета, наличие бумаги в принтере и так далее)

2. Админка для входа собственно на сайт, под логином и паролем. Авторизовавшись, вы просто переходите на сайт.

Необходимо сделать точную копию, с некоторыми доработками.

ВАЖНО: Доступа под ГЛАВНЫМ админом - нет, нужно будет создать функционал для глав админа почти с нуля.

ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ САЙТА: youtu.be/O7cbQwNUCxk