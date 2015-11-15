Сделать копию простого сайта с админ панелью.

Есть два задания. 1) Переделать бота для Рулетки CS:GO. 2) По-максимому его защитит.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Программист способный выполнить поставленные задачи. Так же требуется дальнейшая поддержка сайта, после завершения проекта готовы обсудить варианты сотрудничества!
Цена условная, может варьироваться от скорости выполнения и возможности добавления новых функция.
1 часть.
Задача: Сделать полную функциональную копию.
Описание: Есть определённый сайт (работает через фреймоврки, изготовлен специально для отображения на мониторах с определённым разрешением экрана). Вход на сайт осуществляется через административную панель Neon Admin Panel (+ Boodstrap), важно что под одним логином и паролем можно зайти только 1 раз, регистрации - не нужно, мы сами должны создать каждого нового пользователя и предоставить логин и пароль клиенту. Так же есть админка в которой можно прослеживать все данные каждого пользователя, и делать изменения на сайте и у каждого отдельного пользователя.
1. Есть доступ для входа на сайт как пользователь через административную панель.
2. Есть доступ для входа в админку как владелец нескольких аккаунтов (но не главный админ), для просмотра информации по работе сайтов.
3. При входе на сайт, все основные скрипты, благодаря которым осуществляется процесс работы и взаимодействия - можно скачать (они уже скачаны).
ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ САЙТА: youtu.be/O7cbQwNUCxk
ВАЖНО:
Должна быть привязка работы принтера(вытягивание фотографий из инстаграмма и дальнейшее распечатывание по шаблону) и купюро-приёмника(приём купюр, отдача информации о количестве купюр, при получении нужного значение, давать добро на распечатку) + нужно будет добавить работу карто-приёмника. (Скрипты для работы - есть, можно использовать их и немного улучшить).
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2 часть.
Задача: Сделать полную функциональную копию админки.
Описание: Админка имеет несколько значений:
1. Админка которая предоставляет доступ для владельцев нескольких логинов для входа сайт, что бы они могли вносить некоторые изменения и смотреть статистику по работе сайта (+ в статистике отображается: скорость интернета, наличие бумаги в принтере и так далее)
2. Админка для входа собственно на сайт, под логином и паролем. Авторизовавшись, вы просто переходите на сайт.
Необходимо сделать точную копию, с некоторыми доработками.
ВАЖНО: Доступа под ГЛАВНЫМ админом - нет, нужно будет создать функционал для глав админа почти с нуля.
ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ САЙТА: youtu.be/O7cbQwNUCxk
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