Сделать копию простого сайта с админ панелью.

$200
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки204 просмотра
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Требуется Программист способный выполнить поставленные задачи. Так же требуется дальнейшая поддержка сайта, после завершения проекта готовы обсудить варианты сотрудничества! 

Цена условная, может варьироваться от скорости выполнения и возможности добавления новых функция. 

1 часть. 

Задача: Сделать полную функциональную копию. 

Описание: Есть определённый сайт (работает через фреймоврки, изготовлен специально для отображения на мониторах с определённым разрешением экрана). Вход на сайт осуществляется через административную панель Neon Admin Panel (+ Boodstrap), важно что под одним логином и паролем можно зайти только 1 раз, регистрации - не нужно, мы сами должны создать каждого нового пользователя и предоставить логин и пароль клиенту. Так же есть админка в которой можно прослеживать все данные каждого пользователя, и делать изменения на сайте и у каждого отдельного пользователя. 

1. Есть доступ для входа на сайт как пользователь через административную панель. 

2. Есть доступ для входа в админку как владелец нескольких аккаунтов (но не главный админ), для просмотра информации по работе сайтов. 

3. При входе на сайт, все основные скрипты, благодаря которым осуществляется процесс работы и взаимодействия - можно скачать (они уже скачаны). 

ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ САЙТА: youtu.be/O7cbQwNUCxk 

ВАЖНО: 

Должна быть привязка работы принтера(вытягивание фотографий из инстаграмма и дальнейшее распечатывание по шаблону) и купюро-приёмника(приём купюр, отдача информации о количестве купюр, при получении нужного значение, давать добро на распечатку) + нужно будет добавить работу карто-приёмника. (Скрипты для работы - есть, можно использовать их и немного улучшить). 

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2 часть. 

Задача: Сделать полную функциональную копию админки. 

Описание: Админка имеет несколько значений: 

1. Админка которая предоставляет доступ для владельцев нескольких логинов для входа сайт, что бы они могли вносить некоторые изменения и смотреть статистику по работе сайта (+ в статистике отображается: скорость интернета, наличие бумаги в принтере и так далее) 

2. Админка для входа собственно на сайт, под логином и паролем. Авторизовавшись, вы просто переходите на сайт. 

Необходимо сделать точную копию, с некоторыми доработками. 

ВАЖНО: Доступа под ГЛАВНЫМ админом - нет, нужно будет создать функционал для глав админа почти с нуля. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ САЙТА: youtu.be/O7cbQwNUCxk

8 лет назад
jimonefam
43 годаСША
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад