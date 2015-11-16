Программирование Веб-формы ввода адреса дома

Веб-программированиеЗавершен4 заявки130 просмотров
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Суть задачи:

Предложение выбора улицы по мере ввода букв в форму. 

Адреса только Санкт-Петербурга и Лен.области.

Адреса брать из какого-либо api или откуда-то еще. 

Весь смысл в том, чтобы не забивать базу руками, а пользоваться сторонними базами, которые поддерживаются в актуальном состоянии (платными, а в идеале бесплатными). Так же хотелось бы, чтобы не было необходимости выбирать регион СПб или ЛО, а предложение выбора улиц было одновременно из двух регионов, в случае особой трудности согласимся на пункты выбора региона. 

Примерно, как тут.

8 лет назад
aka78
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$3
1 день
Быстро и доступно :). Настоятельно рекомендую.
Приятный в общении заказчик, никаких проблем с оплатой и постановкой задачи.