Программирование Веб-формы ввода адреса дома

Суть задачи:

Предложение выбора улицы по мере ввода букв в форму.

Адреса только Санкт-Петербурга и Лен.области.

Адреса брать из какого-либо api или откуда-то еще.

Весь смысл в том, чтобы не забивать базу руками, а пользоваться сторонними базами, которые поддерживаются в актуальном состоянии (платными, а в идеале бесплатными). Так же хотелось бы, чтобы не было необходимости выбирать регион СПб или ЛО, а предложение выбора улиц было одновременно из двух регионов, в случае особой трудности согласимся на пункты выбора региона.

Примерно, как тут.