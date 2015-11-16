Программист PHP для работы с wp

Здравствуйте! Необходимо подключить Sypex Geo API на одностраничный сайт, CMS нет, только 1 php файл на хосте. И сделать вывод города в определенном месте. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужна помощь ИМЕННО программиста для доработки сайта на вордпрессе www.ukraine-2001.net
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго дняМне нужен сайт подобный етому http://soc-proof.su Сколько он будет стоить и сколько времени займет расробка?Закрыт8 лет назад
Добрый день В разработке на данный момент дизайн посадочной страницы, но на следующем этапе требуется осуществить следующее: 1. Вёрстка страниц, корректно отображающаяся во всех браузерах и на всех устройствах, мобильная версия. 2. Программировать можно и на html. 3. Размещение сайта ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Хочу сделать сайт согласно ТЗ (писал его правда для дизайнера и верстальщика + др. программера). Дизайн уже готов и сверстан.Закрыт8 лет назад
- $200
Требуется Программист способный выполнить поставленные задачи. Так же требуется дальнейшая поддержка сайта, после завершения проекта готовы обсудить варианты сотрудничества! Цена условная, может варьироваться от скорости выполнения и возможности добавления новых функция. 1 часть. Задача: Сделать полную функциональную копию. Описание: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добавить на сайт dnotseny.com.ua модуль оплаты: -способ оплаты - карта visa, mastercard, maestro текст - об альтернативном способе оплаты через терминал банка. -кнопка Купить - расположить ее в нескольких местах на главной странице -при нажатии кнопки открывается форма ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть 20к строк с адресами на картинку http;//www.site2.com/sfsdf.jpg http;//www.site3.com/sfsdf.jpg http;//www.site4.com/sfsdf.jpg http;//www.site45.com/sfsdf.jpg итд Нужно сверять md5 сумму картинки с заданным Md5. Если сумма совпала- записываем в файл ok.txt Скрипт нужен шустрый и многопоточный на питоне. Если будут варианты лучше- предлагайте.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $8
на форумный движок punBB нужно установить модули расширенияКонкретно модули позволяющие добавлять картинки, видео итдтз при общении.Закрыт8 лет назад
Сайт - [url=http://725881.intest19.web.hosting-test.net/]http://725881.intest19.web.hosting-test.net[/url] Домен пока тестовый. Требуется сделать: 1. Требуется исправит ошибку, после нажатия "оформить заказ" он не отправляется. 2. Оформление заказа должно быть совмещено вместе с страницей Корзины и должно быть переверстано согласно макету [url=https://yadi.sk/i/wUENbVZpkUi3R]https://yadi.sk/i/wUENbVZpkUi3R[/url] К заявке ...Закрыт8 лет назад
http://cosmeteya.ru/ после установки очередного кривого обновления две ошибки: 1) при попытке положить что либо в корзину съезжает в шапке верстка, вылазит красная надпись [b]COM_VIRTUEMART_CART_TOTALP[/b] Явно так не должно быть 2) содержимое самой корзины не показывает, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад