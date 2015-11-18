PHP программист

Суть задачи: Предложение выбора улицы по мере ввода букв в форму. Адреса только Санкт-Петербурга и Лен.области. Адреса брать из какого-либо api или откуда-то еще. Весь смысл в том, чтобы не забивать базу руками, а пользоваться сторонними базами, которые поддерживаются ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удаленную работу требуется WEB-разработчик.
Мы находимся в городе Черкассы, отдадим предпочтение местному сотруднику
Требования:
- Опыт работы по специальности
- Знание HTML, CSS, PHP, JavaScript и SQL
- Хорошее знание wordpress
- Знакомство с каким-либо из современных php фреймворков (желательно YII)
- Умение использовать Photoshop (в рамках верстки шаблонов по готовым макетам)
- Знание основ *nix (bash, LAMP)
- Навыки работы с Git и redmine
Обязанности:
- Участие в разработке проектов компании
- Поддержка проектов компании
Условия:
- Удаленная работа или работа в офисе (предпочтительно)
- Полная занятость и перспективы профессионального роста
- Уровень заработной платы будет обсуждаться с каждым соискателем индивидуально
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