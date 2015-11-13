Доработка сайта

[b]На постоянную удаленную работу [/b][b]требуется [/b][b]WEB-разработчик. [/b]Мы находимся в городе Черкассы, отдадим предпочтение местному сотруднику [b]Требования:[/b] - Опыт работы по специальности - Знание HTML, CSS, PHP, JavaScript и SQL - Хорошее знание wordpress - Знакомство с каким-либо из современных php фреймворков (желательно ...
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Здравствуйте!
На сайте ( http://amviko.ru/ ) нужна небольшая доработка.
Нужно Слово сортировка заменить на фильтр.
И добавить выбор товаров.
смотрите приложенный файл.
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