Требуется работа с сайтом на Битриксе

Есть сайт аукциона на WP. Нужно сделать следующие доработки. 1. Сделать Личный Кабинет для зарегистрированныхпользователей 2. В ЛК должна быть возможность изменения юзером своих личных данных (пароль, имя, фамилия, телефон), а также возможность удаления аккаунта пользователем, но так, чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется работы по сайту на Битриксе (прикрепить дизайн к движку 4 страницы (главная уже сделана, только поправить нужно чуть), настроить корзину, не получается зайти в админку не видно букв, проверить на вирус и дыры и ссылки).
Т.З вышлю по запросу
Оплата через Безопасную сделку
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