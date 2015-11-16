Требуется работа с сайтом на Битриксе

$280
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Требуется работы по сайту на Битриксе (прикрепить дизайн к движку 4 страницы (главная уже сделана, только поправить нужно чуть), настроить корзину, не получается зайти в админку не видно букв, проверить на вирус и дыры и ссылки).

Т.З вышлю по запросу

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8 лет назад
AIRSHOP
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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