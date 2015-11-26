Доработать скрипт добавления подписчика по API Unisender

Веб-программированиеЗавершен4 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Необходимо доработать имеющийся скрипт добавления нового пользователя по API для Unisender.

ТЗ доступно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1jvcotWEAKeJw6c7jkeAyNrp3bufDV36CVbZ6Y0wxKmw/edit?usp=sharing

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Срок выполнения

2. Стоимость работы

3. Необходимая предоплата

8 лет назад
KozlovB2B
Владимир 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Максим отлично справился с работой. Быстро и качественно!
Хорошая, легкая задача, хорошая своевременная оплата.
  • Похожие заказы

  • Нужен скрипт – поделиться картинкой

    $15

    Добрый день! Нужен скрипт, который находит картинки в тексте и ставит на каждую, социальные кнопки (vk, fb, tw, G+, ok) как здесь http://polonsil.ru/blog/43629078604/Krik-dushi-vracha-iz-Sochi 1) Делаете у себя 2) Показываете мне 3) Я оплачиваю 4) Вы высылаете Оплата: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Программист PHPFox

    Требуется php-программист со знанием CMS PHPFox. Разработка модулей, доработка существующих, внесение корректировок в ядро. Работа постоянная, задачи разные, оплата сдельная по каждой конкретной задаче. Требования:   Умение писать безопасный код Понимание структуры cms и красивое встраивание доработок в ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копия

    Копия сайта, но под другую тематику.  Сайт [url=http://shaveclub.ru/]shaveclub.ru/[/url]  Стоимость и сроки. Только за копию (какой лучше использовать движок?)

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Купонатор под Wordpress

    Нужен шаблон или плагин для создания купонного сайта. Т.е. На главной превью акции по категориям. В акции (фото, описание, контакты, карта). Цена актуальная, скидка %, экономия. Возможность распечатать купон или лучше возможность показать купон с мобильника ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать корректировки к сайтам

    [b]Товар на данных сайтах одинаковый. [/b]Необходимо, чтоб на розничном сайте  [url=http://konturline.ru/]konturline.ru[/url] была кнопка в каждой карточке товара "купить оптом Вот страница розничного сайта -  [url=http://konturline.ru/catalog/informacionnuie-stendui-iugolok-potrebitelya-/212-stend-informacionnuiii-na-8-karmanov/]http://konturline.ru/catalog/informacionnuie-stendui-iugolok-potrebitelya-/212-stend-informacionnuiii-na-8-karmanov/[/url] , уже есть кнопка купить оптом, только она должна ввести на оптовый сайт на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание нескольких лендингов

    Требуется верстальщик с базовыми навыками дизайнера или дизайнер с базовыми навыками верстки для разработки серии лендингов Лендинги нужно разработать с помощью простого и мощного плагина-конструктора под Wordpress - OptimizePress http://optimizepress.ru/ По результатам работы планируется долгосрочное сотрудничество. Примеры уже реализованных лендингов на которые можно/нужно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Увеличение картинки по клику/тапу (Magento)

    Сделать увеличение картинки по клику/тапу над всей площадью картинки. Сайт:  Magento 1.9.2 Шаблон-премиум: Ultimo Пример страницы: https://test.mirindadomo.ru/shtory-trio-karamel/ В настоящий момент: увеличение картинки происходит при клике в левом-нижнем углу. На некоторых мобильный устройствах, значок лупы отсутствует и картинку никак на увеличить. Нужно ...

    Magento
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка парсера (Joomla)

    $30

    На данный момент есть потребность в разработке парсера для двух сайтов. Парсер по сути нужен один, так как сайты идентичны с идентичным компонентом доски объявлений, просто парсить нужно будет с двух разных сайтов. Один из сайтов [url=http://crimea-board.com/]http://crimea-board.com[/url] (сайт ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен сайт

    Есть сайт на БИТРИКСЕ сделанный на шаблоне [url=http://pravoteh.ru/]pravoteh.ru/[/url]. Очень кривой и проблемный. В связи с чем принято решение сделать нормальный корпоративный сайт со всеми современными элементами типа  параллакс, эффекты при скролинге страницы и т д. Пример   [url=http://lextep.ru/]lextep.ru/[/url]   Сайты ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки на сайте

    $67

    Сайт: arkblack.ru   Задачи: Связать верхний модуль (слайдер) [url=http://arkblack.ru/projects/logos/aroma]arkblack.ru/projects/logo...[/url] с основными работами, или поставить новый.   Правки по сайту (подробности в скайпе).

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад