Добрый день! Нужен скрипт, который находит картинки в тексте и ставит на каждую, социальные кнопки (vk, fb, tw, G+, ok) как здесь http://polonsil.ru/blog/43629078604/Krik-dushi-vracha-iz-Sochi 1) Делаете у себя 2) Показываете мне 3) Я оплачиваю 4) Вы высылаете Оплата: ...
Доработать скрипт добавления подписчика по API Unisender
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо доработать имеющийся скрипт добавления нового пользователя по API для Unisender.
ТЗ доступно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1jvcotWEAKeJw6c7jkeAyNrp3bufDV36CVbZ6Y0wxKmw/edit?usp=sharing
Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:
1. Срок выполнения
2. Стоимость работы
3. Необходимая предоплата
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