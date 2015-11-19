Сделать корректировки к сайтам

Товар на данных сайтах одинаковый.

Необходимо, чтоб на розничном сайте konturline.ru была кнопка в каждой карточке товара "купить оптом Вот страница розничного сайта - http://konturline.ru/catalog/informacionnuie-stendui-iugolok-potrebitelya-/212-stend-informacionnuiii-na-8-karmanov/ , уже есть кнопка купить оптом, только она должна ввести на оптовый сайт на такой же товар - http://postrading.ru/catalog/informacion-stend/informacion-stend-8/На оптовом сайте,тоже самое только уже кнопка "купить в розницуНа оптовом сайте - http://postrading.ru/catalog/informacion-stend/informacion-stend-8/ должна быть кнопка купить в розницу, и должна вести на страничку http://konturline.ru/catalog/informacionnuie-stendui-iugolok-potrebitelya-/212-stend-informacionnuiii-na-8-karmanov/Вам технически нужно добавить в админку такие возможности, заполнять ссылки я могу.Так же на оптовый сайт postrading.ru необходимо добавить в каждую карточку товара три цену. В каждой цене должен быть объем, цена и кнопка купить100 штук 500 рублей кнопка купитьколичество,стоимость ,каждую кнопку мы тоже можем заполнить+дополнительно на сайт konturline.ru1) на сайт добавить в подвал сайта http://konturline.ru/ страницу "Блог" чтоб была возможность добавлять новые статьи в данный раздел2) Что на сайте товары можно было смотреть без прокрутки, без перелистования. если нажать на раздел - http://konturline.ru/catalog/informacionnuie-stendui-iugolok-potrebitelya-/Чтоб все товары былина одной странице,без перелистования на вторую и третью страницу3) отслеживание статуса заказа не работает, не приходят уведомления о поступлении заказа и т. п.на сайте postrading.ruв каждой карточке товара ,статус твоара должен быть - в наличиидобавить код на сайт - postrading.ru