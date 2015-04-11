serega170584

Сергей serega170584

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессионализм -прежде всего. Клиент на 1-м месте и всегда прав..

Опыт работы - 7 лет.

1. Знание технологий ajax, php+mysql, html+css(html- вплоть до 5, css- вплоть до 3), flash, jquery, java, javascript;

2. Разработка новых концепций, правильное использование уже готовых технологий, знание шаблонов проектирования, парадигм программирования: mvc и т. п. Понимание уровней разработки корпоративных приложений. Работа с бизнес-процессами. Оптимальный и рациональный подход.

3. Профессиональное знание движков: cms sapid, cms joomla, связки cms joomla + virtuemart, cms wordpress, cms drupal.

4. Помимо профессионализма в области интернет-технологий обладаю большим спектром знаний в области математических наук, также умею составлять грамотные тексты, также в совершенстве обладаю знаниями в области английского языка. Дорогой клиент! Рад Вам помочь!

5. Личные качества: коммуникабельность, постоянный обмен опытом, глубокое понимание технолотий вплоть до ньюансов, умение анализировать, постоянная оптимизация и саморазвитие, постоянные поиски чего-то нового и постоянное стремление к сокращению рабочего времени.

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Отзывы заказчиков

makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Сделать корректировки к сайтам
Сергей, пятый в списке людей, к которому я обратился с сложными задачами по редакции сайта. Другие специалисты, брались или отказывались от работы уже в процессе. Сергей, спасибо Вам большое. Я очень уважаю настоящих специалистов в своем деле.
Вячеслав! Вам тоже спасибо за работу. Четко и хорошо поставленная задача. Вопросов никаких не возникло. Будут вопросы обращайтесь.
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onetopru
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Настроить редиректы
Хорошая работа! Все было выполнено в срок и с надлежащим качеством!
Четкая и корректная постановка задачи. Понял Андрея с полуслова.
Ответный отзыв
Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Opencart сайт не индексируется. Циклическая переадресация
HTMLNginxOpencart
Сергей отличный программист, профессионал своего дела. Большое ему спасибо за оперативную качественную работу, проект бы очень срочный, поправил код за пару часов. Планирую обращаться к нему в дальнейшем.
Юля грамотно, профессионально и четко поставила задачу. Отличный менеджер для серьезных проектов.
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BelkaAnastasiya
Анастасия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Создание сайта на Joomla
Joomla
Все четко, быстро, качественно и с фантазией) Рекомендую, хороший программист.
Четко поставленная задача. Все было понятно с полуслова. Оплата в срок. Анастасия является менеджером высочайшего уровня. Будем и дальше работать.
Ответный отзыв
RSilver
Роман 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Интернет-магазин автозапчастей...
OpencartPHP
к сожалению проект был закрыт по техническим причинам, не зависящем от исполнителя...
Задача была поставлена абсолютно корректно, четко и понятно. Было полное взаимопонимание. Но к сожалению никто из нас не застрахован от несчастных случаев. Временно пришлось приостановить сотрудничество. Но в долгосрочной перспективе продолжим.
Ответный отзыв
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