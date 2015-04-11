Профессионализм -прежде всего. Клиент на 1-м месте и всегда прав..

Опыт работы - 7 лет.

1. Знание технологий ajax, php+mysql, html+css(html- вплоть до 5, css- вплоть до 3), flash, jquery, java, javascript;

2. Разработка новых концепций, правильное использование уже готовых технологий, знание шаблонов проектирования, парадигм программирования: mvc и т. п. Понимание уровней разработки корпоративных приложений. Работа с бизнес-процессами. Оптимальный и рациональный подход.

3. Профессиональное знание движков: cms sapid, cms joomla, связки cms joomla + virtuemart, cms wordpress, cms drupal.

4. Помимо профессионализма в области интернет-технологий обладаю большим спектром знаний в области математических наук, также умею составлять грамотные тексты, также в совершенстве обладаю знаниями в области английского языка. Дорогой клиент! Рад Вам помочь!

5. Личные качества: коммуникабельность, постоянный обмен опытом, глубокое понимание технолотий вплоть до ньюансов, умение анализировать, постоянная оптимизация и саморазвитие, постоянные поиски чего-то нового и постоянное стремление к сокращению рабочего времени.